Шопоголики в ожидании Всемирного дня шопинга

9 ноября 2019, 16:38

Пока одни покупатели ждут Чёрной пятницы, другие уже на «низком старте» в ожидании больших скидок ко дню шопинга 11 ноября.

Традицию таких распродаж начал торговый гигант Aliexpress ровно 10 лет назад. Эту идею успешно подхватили и поддержали другие участники рынка. В основном, крупные интернет-площадки, которые предлагают разнообразные товары со скидками до 50% и выше.

Продавцы техники и электроники – одни из первых, кто рекламирует Всемирный день шопинга и готовиться к такой распродаже, как к репетиции Чёрной пятницы . Поэтому если вы из тех, кто «на низком старте», присоединяетесь к шопингу уже сегодня.

На какие категории товаров со скидками стоит обратить внимание:

смартфоны;

ноутбуки;

телевизоры;

холодильники и «стиралки»;

техника для кухни и красоты.

Интернет-магазин Фокстрот радует скидками до 50% на День шопинга в период с 8 по 11 ноября. Чтобы получить максимальную выгоду, выбирайте акционный товар в представленных категориях или по заданному бренду. К примеру, при покупке смартфона APPLE iPhone Xr 64GB можно сэкономить целых 3 тысячи грн. (старая цена – 22999, акционная – 19999). А чтобы был «полный фарш» цена на гарнитуру APPLE AirPods with Charging Case снижена до 4999 грн (вместо 6599).

С реальными скидками представлена линейка определённых моделей телевизоров SAMSUNG, HISENSE, SONY, LG, BRAVIS и другие. Телевизор LG 55UK6510PLB в дни шопинга продаётся по супер-цене: за 19999 грн вместо 27999 грн.

Пересмотрите, что ещё дома требует обновления, ведь действие акции распространяется и на определённые модели ноутбуков, крупной бытовой техники, товары для дома.

Дополнительно сэкономить на распродаже Фокстрот помогут накопленные за предыдущие покупки бонусы магазина. А если вы совершаете покупку впервые, кэшбек будет начислен для последующего шопинга.