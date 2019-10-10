"Репетиция" Чёрной пятницы начнётся с распродажи телевизоров

10 октября 2019, 12:45

Как сообщает информационный ресурс Vesti-ua, с 11 по 14 октября запускается «репетиция» Чёрной пятницы – марафон скидок, в течении которого можно будет купить смарт-телевизор по реальной скидке.

Чтобы убедиться в честности анонсированных скидок на Pre Black Friday, можно отследить желаемый товар заранее. К примеру, зайти на сайт продавца и зафиксировать актуальную цену.

К примеру, обычная цена стильного 43-дюймового телевизора HISENSE H43B7500 на сайте интернет-магазина Фокстрот составляет 15999 грн. Сейчас на него действует акция с разницей в цене 4 тыс. грн. Однако в дни анонсированной Pre Black Friday стоимость ожидается ещё ниже. За вполне вменяемую сумму можно приобрести Smart TV с разрешением 4K UHD, технологиями Dolby Digital Plus и DTS Studio Sound.

Стильный и элегантный «кореец» SAMSUNG UE43NU7090UXUA с ультрабольшим экраном ныне стоит 14099 грн. Эта модель интересна наличием приложения SmartThings, которая позволит объединить все смарт-устройства в систему «умный дом».

А если рассматриваете модель бизнес-класса на бюджет побольше, обещают ощутимый дисконт на 4К телевизор с 43-дюймовым экраном SONY KD43XF8096BR2, сверхвысоким разрешением и системой SMART TV на основе Android.

По прогнозам экспертов, такая «репетиция» Чёрной пятницы станет главным событием на рынке электроники и бытовой техники в октябре.