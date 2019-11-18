Аномальные скидки на бытовую технику: Черная пятница 2019

18 ноября 2019, 14:20

Ноябрь — месяц, когда начинаются рождественские распродажи. Самая ожидаемая и значимая из них — Черная пятница.

По сути, она открывает период рождественских скидок, причем балуя покупателей самыми низкими ценами. Магазины снижают стоимость товаров минимум на 10%, но куда интереснее максимальное значение, достигающее 90%! Найти ценник с заветной надписью «Sale» можно буквально на все, включая бытовую технику. Главное — сделать этот день действительно выгодным и потратить деньги с умом.

Что приобрести во время распродажи

Составлять список покупок нужно отталкиваясь от своих желаний и потребностей. В Черную пятницу купить по скидке можно многое — крупную и мелкую бытовую технику, электронику для дома. Просто подумайте: старый холодильник плохо замораживает продукты или микроволновая печь работает с перебоями? Значит включите их в список.

Если ничего конкретного не приходит на ум, просто хочется упростить и разнообразить быт, обратите внимание на такие товары:

роботы-пылесосы от Xiaomi и iRobot — это компактные помощники, которые возьмут всю «ответственность» за сухую и влажную уборку помещении на себя;

мультиварки и электрогрили для ежедневного приготовления полезных блюд;

посудомоечные машины с высоким классом энергосбережения, которые заберут нелюбимую часть домашних дел.

В Черную пятницу цены доступнее, чем во время распродаж по любым другим поводам. Поэтому есть смысл задуматься о масштабных покупках. Например, новом двухкамерном холодильнике, не требующем ручного размораживания или автоматической стиральной машинке. Если позволяет бюджет, можно устроить полный апгрейд и поменять не только бытовые приборы, но и электронику — приобрести компьютер или ноутбук, к примеру.

Как получить от шопинга максимальную выгоду

Популярность Black Friday делает покупателей легкой добычей для недобросовестных магазинов. Важнейшее правило распродажи — проверяйте, у кого вы покупаете. Выбирайте торговые сети, работающие на основе лицензии и находящиеся на рынке минимум 3-4 года.Что касается более выгодных покупок в денежном плане, придерживайтесь таких советов:поищите дополнительные скидочные купоны на специальных сайтах за пару недель до старта акции;выбирайте магазины, начисляющие кэшбэк или денежные бонусы, которые можно потратить на последующие покупки;если это онлайн-магазин, отдавайте предпочтение ритейлерам, которые предлагают бесплатную доставку.Часть продавцов составляет отдельный каталог в Черную пятницу. Заранее просматривайте такие каталоги, чтобы сравнить цены на разных торговых площадках и выбрать наиболее выгодный вариант.

Где и когда покупать бытовую технику

Ответить на вопрос «Когда?» значительно проще. Дата проведения акции меняется ежегодно. В 2019 году — это 29 ноября. Отсутствие точной даты связано с тем, что распродажа появилась в США, где по традиции проходит после Дня благодарения. Подход укоренился во всем мире, из-за чего ценопад и устраивают в последнюю пятницу ноября.

Что касается места, в которое стоит отправиться на шопинг в Black Friday 2019, хорошим решением станет магазин Фокстрот. Работающая с 1994 года торговая сеть продает оригинальную технику и электронику. Каталог представлен брендами премиум сегмента, компаниями средней ценовой категории и бюджетными производителями. При этом в продаже только качественные товары. На устройства распространяется гарантия от магазина и производителей. Доставка с официального сайта осуществляется по всем города Украины.