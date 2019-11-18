Черная пятница: обновляем электронику

18 ноября 2019, 14:32

Каждый год в конце ноября начинается действительно «горячее» время – Черная пятница.

В этот день во всем мире настроение задают розничные магазины, на витринах которых появляются заманчивые надписи о невероятных скидках – до 70%. Не упускают возможность порадовать покупателей и владельцы онлайновых торговых площадок. Информация об акциях размещается на сайтах интернет-магазинов уже с сентября.

Среди самых покупаемых товаров в Черную пятницу – то, что большинство потребителей не позволяет себе приобрести в обычный день из-за высокой стоимости. Сюда можно отнести ювелирные украшения, брендовую одежду, крупную бытовую технику и, конечно же, электронику. Кстати, именно последняя бьет все рекорды по продажам в период распродажи. Рассмотрим, что из мира электроники заслуживает особого внимания.

Выбирая смартфоны в Черную пятницу, в первую очередь стоит присматриваться к флагманам этого года:

- iPhone 11 Pro и Pro Max – самые дорогие в истории Apple смартфоны. Ключевые преимущества моделей – практически безрамочный дисплей для полного погружения в картинку, тройная система камер, позволяющая делать на телефон профессиональные снимки, а также небывалая мощность. В Black Friday можно значительно сэкономить на покупке этого «зверя».

- Huawei P30 Pro – модель, выполненная в эффектном дизайне. Устройство оснащено батареей емкостью 4200 мАч, чего хватает на целый день автономной работы. К тому же, энергии достаточно для того, чтобы гаджет мог делиться ей с другими девайсами. Три модуля основной камеры дают возможность делать безупречные снимки даже в условиях очень плохой освещенности.

- Samsung Galaxy S10 и S10+ – смартфоны впечатляют двумя фронтальными и тремя тыловыми камерами с поддержкой искусственного интеллекта. Топовая комплектация модели получила 12 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель на 1 Тб. Устройства могут использоваться в качестве станции для беспроводной зарядки.

- Xiaomi Mi 9 – один из самых производительных смартфонов, работающих на операционной системе Android. Искусственный интеллект встроен не только для помощи трипл-камере, но и для оптимизации расхода энергии. Благодаря этому, батареи на 3300 мАч пользователям хватает на двое суток.

Подбираем к ним «компаньона»

Второй пункт в списке самой желаемой электроники для покупки на распродаже в Черную пятницу – смарт-часы и фитнес-браслеты. Эти умные гаджеты стали любимыми помощниками пользователей в ведении активного образа жизни, отслеживания состояния здоровья, поддержании правильного питания и многих других делах. Люксовые изделия, отличающиеся многофункциональностью, выпускают компании Apple и Samsung. Более доступные варианта для повседневного ношения предлагают Meizu, Huawei, SUUNTO и другие производители.

Что еще предлагают каталоги товаров в Черную пятницу

- планшеты – классически модели прекрасно подойдут для учебы, просмотра фильмов и игр, трансформеры станут незаменимыми для работы и запуска ресурсоемких приложений;

- ноутбуки – геймерские модели характеризуются высокой мощностью и эффективными системами охлаждения, легкие и тонкие устройства – хорошая покупка для тех, кто часто отправляется в командировки и путешествия, мультимедийные варианты – выбор для развлечений.

Выгодные предложения Black Friday 2019 можно найти в интернет-магазине Цитрус. Компания не только дарит безумные скидки, но и делает кэшбэк, которым можно оплачивать последующие покупки после окончания акции.