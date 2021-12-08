Что покупали украинцы в черную пятницу 2021

8 декабря 2021, 9:45

Vodafone проанализировал поведение клиентов во время традиционной ноябрьской акции к черной пятнице.

С 22 по 30 ноября в интернет-магазине и розничной сети Vodafone можно было приобрести гаджеты, технику и аксессуары со скидками.



В эту черную пятницу потребительские настроения изменились в сторону повышения спроса на товары премиум сегмента во всех категориях товаров. Средний чек вырос на 50%.



Посещение интернет-магазина Vodafone в период акции выросло в 4 раза. Покупатели на 37% чаще выбирали доставку pick-up, когда товар можно выбрать и заказать в интернет магазине и забрать его в ближайшем магазине Vodafone.



Общие продажи в собственной сети Vodafone и интернет-магазине в черную пятницу превысили среднедневные продажи ноября в 3,5 раза.



Больше всего покупали в Харькове, Полтаве, Киеве, Ивано-Франковске и, неожиданно, в Балаклее.



Самыми популярными покупками в эту неделю стали:

• в категории «смартфон» – Samsung Galaxy M12

• в категории «модем» – ZTE MF927U 4G

• в категории «ноутбуки» – LENOVO IDEAPAD 3 15IGL (81WQ002WRA)

• в категории «телевизоры» – 43-дюймовый Samsung UE43AU7100UXUA

• в категории «аксессуары» – наушники TTEC AIRBEAT FREE TWS



Топ-3 популярных в черную пятницу моделей смартфонов выглядят следующим образом:

1. Samsung Galaxy M12

2. Nokia C20

3. Samsung Galaxy A52



В целом за период черной пятницы продажи смартфонов выросли на 120%. Большинство покупателей воспользовались акционным предложением «Экономь с Vodafone до 50%», которое продолжает действовать – акцией можно воспользоваться до 31 января 2021 года.



Смартфоны, участвующие в акции «Экономь с Vodafone до 50%»:

1) Apple iPhone 11 128Gb и 64Gb, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 – в комплекте с тарифом Vodafone SuperNet Unlim в год;

2) Nokia 3,4, C20, G10, G20, Samsung Galaxy A22, TECNO Spark 6 Go – в комплекте с тарифом Vodafone SuperNet Pro в год.













