Vodafone Retail: как изменились покупки на карантине

17 апреля 2020, 15:45

Vodafone проанализировал статистику покупок в собственном интернет-магазине и выделил несколько трендов, отличающих поведение покупателей до и после карантина.

Что покупают

После введения карантина в интернет-магазине вырос спрос на мобильные Wi-Fi роутеры и 4G модемы. Их стали заказывать в 6 раз чаще. Популярностью стали пользоваться стартовые пакеты – их сейчас заказывают в 5 раз больше.

В среднем на 30% снизился спрос на все носимое, в частности, наушники и смарт-часы – носить их стало некуда.

Украинцы стали активно запасаться внешней памятью. В 3 раза чаще стали покупать карты памяти, предпочитая их аксессуарам, чехлам и стеклам. Спрос на флешки и внешние жесткие диски так же подрос.



Где покупают

В Киеве частота покупок в www.vodafone.ua/shop/ сохранилась на прежнем уровне. А вот регионы стали чаще заказывать в интернете. При этом динамика роста заказов обратна пропорциональна размеру населенного пункта: чем меньше город, тем больше наблюдается прирост заказов через интернет. Так, Харьков, Днепр и Львов демонстрируют+30-40% по сравнению с докарантинными временами. В это же время в Полтаве, Николаеве и Черновцах наблюдается тройной рост количества заказов через интернет. Самые экономные – это Винница и Житомир.



Когда покупают

Покупки теперь чаще делают в обеденное время, с 12 до 14 часов, тогда как до карантина это время было затишьем – интернет заказы, в основном, совершались в самом начале и под конец рабочего дня. Сидя дома люди также стряхнули пыль с планшетов. Мобильный трафик входа на www.vodafone.ua/shop/ снизился на 9%, десктоп не изменился, а вот планшеты выросли на 15%.



Как покупают

В среднем на 25% быстрее посетители www.vodafone.ua/shop/ принимают решение о покупке.

После введения карантина участились вдвое отправки заказов из интернет-магазина до отделений НП и заказы на адресную доставку товаров. В целом объем заказов через интернет вырос более чем на 30%.



На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.



Vodafone призывает покупать онлайн на карантине и дарит от 100 до 500 грн на мобильный счет за покупку в собственном интернет-магазине. Все, кто покупает акционные гаджеты в онлайн магазине Vodafone – получат пополнение счета на 100 или 500 грн в подарок – в зависимости от выбранного устройства.