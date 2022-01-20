20 января 2022, 13:15

Что смотрели в зимние праздники – статистика Vodafone Retail

Эксперты Vodafone проанализировали статистику просмотров на популярном онлайн видео сервисе Vodafone TV в период зимних праздников и выяснили, какой контент был наиболее популярным.



В период зимних праздников объем телепросмотра вырос на 42% по сравнению с другими днями декабря. А выбор пользователей в эти дни остается неизменным из года в год – это украинские TВ-каналы: около 80% всех зрителей были сосредоточены на просмотре ТВ-контента.



В праздники с Рождества 25.12 до Старого Нового года 14.01 предпочтения зрителей несколько отличались:



Топ 5 каналов на Рождество 24-25.12 Топ 5 каналов в новогодние выходные: Топ 5 каналов на Рождество 6-7.01: Топ 5 каналов в Старый Новый год:

ICTV 1+1 HD 1+1 HD 1+1 HD

СТБ Украина HD ICTV ICTV

1+1 HD ICTV Новый канал HD Украина HD

Новый канал HD Новый канал HD Украина HD Новый канал HD

Украина HD СТБ СТБ СТБ



На втором по уровню популярности месте были сериалы:



Топ 3 сериалов на Рождество 24-25.12 Топ 3 сериалов в новогодние выходные: Топ 3 сериалов на Рождество 6-7.01: Топ 3 сериалов в Старый Новый год:

Игра престолов Игра Престолов Игра Престолов Игра престолов

Декстер Игры детей старшего возраста Место под солнцем Я заберу твою семью

Топтун Я заберу твою семью Декстер Наследники



Среди фильмов однозначно побеждает "Поттериана". Новогодне-рождественский рейтинг выглядит в этом году следующим образом:



Топ 5 фильмов на Рождество 24-25.12 Топ 5 фильмов в новогодние выходные: Топ 5 фильмов на Рождество 6-7.01: Топ 5 фильмов в Старый Новый год:

Звездный рубеж Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс Гениальное ограбление

Гениальное ограбление Гениальное ограбление Гениальное ограбление План побега 3

В западне Гарри Поттер и философский камень Гарри Поттер и философский камень Трансформеры: Последний рыцарь

Линия горизонта Звездный рубеж Гарри Поттер и Принц-полукровка Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1

План побега 3 Гарри Поттер и Тайная комната Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 Гарри Поттер и философский камень



Большинство зрителей смотрели Vodafone TV в зимние праздники со смартфона (47%), 27% использовали для просмотра Смарт ТВ, а еще 26% просматривали фильмы и передачи в Vodafone TV через браузер.

Более 50% пользователей смотрели в зимние праздники Vodafone TV через пакет Оптимальный.



Чтобы начать пользоваться сервисом кинотеатра Vodafone TV, сначала установите приложение Vodafone TV через Play Market, App Store или AppGallery. Далее зарегистрируйтесь с помощью номера телефона. Также сервис Vodafone TV доступен в магазине приложений Smart TV для Samsung и LG и через web-версию приложения на сайте tv.vodafone.ua.



Для активации услуги Vodafone TV необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер, соответствующий выбранному пакету:

Старт – 30042

Оптимальный – 30094

Оптимальный Спорт – 30096

Услуга доступна всем клиентам Vodafone. Первые 7 дней использования услуги бесплатны, когда вы впервые активируете «Старт» или «Оптимальный».

