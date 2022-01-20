20 января 2022, 13:15

Что смотрели в зимние праздники – статистика Vodafone Retail

Эксперты Vodafone проанализировали статистику просмотров на популярном онлайн видео сервисе Vodafone TV в период зимних праздников и выяснили, какой контент был наиболее популярным.

В период зимних праздников объем телепросмотра вырос на 42% по сравнению с другими днями декабря. А выбор пользователей в эти дни остается неизменным из года в год – это украинские TВ-каналы: около 80% всех зрителей были сосредоточены на просмотре ТВ-контента.

В праздники с Рождества 25.12 до Старого Нового года 14.01 предпочтения зрителей несколько отличались:

Топ 5 каналов на Рождество 24-25.12    Топ 5 каналов в новогодние выходные:    Топ 5 каналов на Рождество 6-7.01:    Топ 5 каналов в Старый Новый год:
ICTV    1+1 HD    1+1 HD    1+1 HD
СТБ    Украина HD    ICTV    ICTV
1+1 HD    ICTV    Новый канал HD    Украина HD
Новый канал HD    Новый канал HD    Украина HD    Новый канал HD
Украина HD    СТБ    СТБ    СТБ

На втором по уровню популярности месте были сериалы:

Топ 3 сериалов на Рождество 24-25.12    Топ 3 сериалов в новогодние выходные:    Топ 3 сериалов на Рождество 6-7.01:    Топ 3 сериалов в Старый Новый год:
Игра престолов    Игра Престолов    Игра Престолов    Игра престолов
Декстер    Игры детей старшего возраста    Место под солнцем    Я заберу твою семью
Топтун    Я заберу твою семью    Декстер    Наследники

Среди фильмов однозначно побеждает "Поттериана". Новогодне-рождественский рейтинг выглядит в этом году следующим образом:

Топ 5 фильмов на Рождество 24-25.12    Топ 5 фильмов в новогодние выходные:    Топ 5 фильмов на Рождество 6-7.01:    Топ 5 фильмов в Старый Новый год:
Звездный рубеж    Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс    Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс    Гениальное ограбление
Гениальное ограбление    Гениальное ограбление    Гениальное ограбление    План побега 3
В западне    Гарри Поттер и философский камень    Гарри Поттер и философский камень    Трансформеры: Последний рыцарь
Линия горизонта    Звездный рубеж    Гарри Поттер и Принц-полукровка    Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1
План побега 3    Гарри Поттер и Тайная комната    Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1    Гарри Поттер и философский камень

Большинство зрителей смотрели Vodafone TV в зимние праздники со смартфона (47%), 27% использовали для просмотра Смарт ТВ, а еще 26% просматривали фильмы и передачи в Vodafone TV через браузер.
Более 50% пользователей смотрели в зимние праздники Vodafone TV через пакет Оптимальный.

Чтобы начать пользоваться сервисом кинотеатра Vodafone TV, сначала установите приложение Vodafone TV через Play Market, App Store или AppGallery. Далее зарегистрируйтесь с помощью номера телефона. Также сервис Vodafone TV доступен в магазине приложений Smart TV для Samsung и LG и через web-версию приложения на сайте tv.vodafone.ua.

Для активации услуги Vodafone TV необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер, соответствующий выбранному пакету:
Старт – 30042
Оптимальный – 30094
Оптимальный Спорт – 30096
Услуга доступна всем клиентам Vodafone. Первые 7 дней использования услуги бесплатны, когда вы впервые активируете «Старт» или «Оптимальный».
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