25 января 2021, 10:15

Новая веб-версия медиасервиса Vodafone TV и рейтинг телесмотрения в праздники

Начало года для популярного онлайн видеосервиса Vodafone TV обозначилось обновлением веб-страницы. Портал получил новую дизайн-оболочку и стал более удобным  для навигации пользователей и качественного просмотра видео.

Cтраница стала более интерактивной при взаимодействии с пользователем. Добавлены жанровые ленты для выбора предпочтений, появилась история просмотров.

В обновленном личном кабинете пользователя теперь размещена более детальная информация о подписке и добавлена возможность удобного управления настройками.

Также добавлен новый детский раздел с актуальными мультфильмами и программами, а для любителей спорта – бесплатные обзоры футбольных матчей.

Проанализировав статистику сервиса за новогодний период, выяснили, какой контент был наиболее популярен.

В период 31.12 – 07.01 телесмотрение увеличилось на 40%. Самый популярный выбор пользователя в эти дни остается неизменным из года в год – это украинские ТВ каналы. Топ 5 выглядит так: 1+1, ICTV, Украина, Новый канал, СТБ.

Самый популярный теле-пакет среди пользователей – «Старт». Самый популярный видео-пакет – «Оптимальный».

Наиболее просматриваемые сериалы: «Игра престолов», «Противостояние», «Сопрано», «Рим», «30 серебренников».

А среди кино – комедии и блокбастеры: «Удивительные приключения доктора Дулиттла», «Аквамен», «Охота на воров», «Плохой Санта» и «Форсаж Хоббс и Шоу».

Чтобы начать пользоваться Vodafone TV, cначала установите приложение Vodafone TV через Play Market или App Store. Далее зарегистрируйтесь в приложении с помощью вашего номера телефона. Также сервис Vodafone TV доступен в магазине приложений Smart TV для Samsung и LG и через web-версию приложения на сайте tv.vodafone.ua

Для активации услуги Vodafone TV необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер, соответствующий выбранному пакету:
•    Старт – 30042
•    Оптимальный – 30044
•    Кіно Плюс – 30028
•    Футбол Плюс – 30114

Услуга доступна всем клиентам Vodafone.

Первые 7 дней пользования услугой бесплатные, когда вы впервые активируете один из пакетов: «Старт», «Оптимальный» и «Кино Плюс».
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