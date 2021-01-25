Новая веб-версия медиасервиса Vodafone TV и рейтинг телесмотрения в праздники

25 января 2021, 10:15

Начало года для популярного онлайн видеосервиса Vodafone TV обозначилось обновлением веб-страницы. Портал получил новую дизайн-оболочку и стал более удобным для навигации пользователей и качественного просмотра видео.



Cтраница стала более интерактивной при взаимодействии с пользователем. Добавлены жанровые ленты для выбора предпочтений, появилась история просмотров.

В обновленном личном кабинете пользователя теперь размещена более детальная информация о подписке и добавлена возможность удобного управления настройками.



Также добавлен новый детский раздел с актуальными мультфильмами и программами, а для любителей спорта – бесплатные обзоры футбольных матчей.



Проанализировав статистику сервиса за новогодний период, выяснили, какой контент был наиболее популярен.



В период 31.12 – 07.01 телесмотрение увеличилось на 40%. Самый популярный выбор пользователя в эти дни остается неизменным из года в год – это украинские ТВ каналы. Топ 5 выглядит так: 1+1, ICTV, Украина, Новый канал, СТБ.



Самый популярный теле-пакет среди пользователей – «Старт». Самый популярный видео-пакет – «Оптимальный».



Наиболее просматриваемые сериалы: «Игра престолов», «Противостояние», «Сопрано», «Рим», «30 серебренников».

А среди кино – комедии и блокбастеры: «Удивительные приключения доктора Дулиттла», «Аквамен», «Охота на воров», «Плохой Санта» и «Форсаж Хоббс и Шоу».Чтобы начать пользоваться Vodafone TV, cначала установите приложение Vodafone TV через Play Market или App Store. Далее зарегистрируйтесь в приложении с помощью вашего номера телефона. Также сервис Vodafone TV доступен в магазине приложений Smart TV для Samsung и LG и через web-версию приложения на сайте tv.vodafone.uaДля активации услуги Vodafone TV необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер, соответствующий выбранному пакету:• Старт – 30042• Оптимальный – 30044• Кіно Плюс – 30028• Футбол Плюс – 30114Услуга доступна всем клиентам Vodafone.Первые 7 дней пользования услугой бесплатные, когда вы впервые активируете один из пакетов: «Старт», «Оптимальный» и «Кино Плюс».