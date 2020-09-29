Большое обновление библиотеки "Кино+" на Vodafone TV

29 сентября 2020, 11:45

Vodafone обновил библиотеку в пакете «Кино+» на Vodafone TV. Теперь в пакете доступны более 2000 тысяч единиц нового контента отмировых студий Sony Pictures, Marvel Studios, Columbia Pictures и Universal Pictures.В обновленной библиотеке собраны такие хиты мейнстрим-кинематографа, как «Человек-Паук: Вдали от дома», «Мы», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Рэмбо: Последняя кровь», «Люди в черном: Интернэшнл», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Angry Birds 2 в кино» и многие другие.Помимо новинок пакет «Кино+» насчитывает более 10 тысяч единиц контента, разнообразные кинозалы и лучшие мировые каналы FOX, Sony, TV1000, Vip Comedy HD. В пакете доступны такие функции, как ТВ-пауза и ТВ-запись (7 суток), субтитры и звуковые дорожки, родительский контроль, телепрограмма, а также прослушивание эфирных и онлайн-радиостанций.Стоимость пакета «Кино+» осталась прежней – 95 грн на 30 дней. Для подключения пакета необходимо отправить SMS с текстом «1» на номер 30028, сообщение бесплатное.Пользователи Vodafone TV не платят за интернет-трафик и не расходуют пакетные мегабайты.Vodafone TV доступен на любом девайсе: мобильных устройствах и планшетах, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через web-версию Vodafone TV.Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 3 разных устройствах. Чтобы начать пользоваться услугой, нужно загрузить и установить приложение Vodafone TV на смартфон или планшет и подключить интересующий пакет.Приложение Vodafone TV можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).