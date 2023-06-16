Оновленний Vodafone TV: понад 10 000 фільмів та 220 ТБ-каналів

16 июня 2023, 12:15

Vodafone презентує повністю оновлений сервіс для перегляду легального відео-контену Vodafone TV.

Це понад 220 популярних та преміальних каналів, більше ніж 10 000 фільмів та серіалів – світові прем’єри MIRAMAX, MGM, Sony та Disney в HD та 4К-якості, а також найкращі дитячі мультфільми для будь-якого віку. Відеобібліотека Vodafone TV постійно оновлюється.

«Ми перезапускаємо Vodafone TV, оскільки бачимо попит на якісний сервіс з легальним контентом, яким зручно користуватись. Оновлений сервіс буде цікавий і як самостійний продукт, і як складова наших конвергентних пропозицій. Vodafone нещодавно вийшов на ринок фіксованого інтернету в Україні, отже тепер ми можемо запропонувати абонентам повний пакет телекомунікаційних послуг: мобільний зв’язок, телебачення та гігабітний інтернет, – коментує оновлення Vodafone TV Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. – Ми також вивчаємо можливості партнерства з провідними контент-провайдерами для створення ексклюзивного контенту, щоб зробити Vodafone TV ще більш привабливим для наших клієнтів».Сервіс доступний на планшетах, смартфонах, у вебверсії, а також на телевізорах з Android TV. На 1 акаунт користувача можна прив’язати до 5 пристроїв.Vodafone TV дозволяє завантажувати фільми та мультфільми заздалегідь, щоб переглядати їх за будь-яких обставин. Функція «Батьківський конотроль» допоможе блокувати доступ до небажаного для малечі контенту. А можливість поставити ТБ на паузу, перемотати трансляцію або переглянути запис прямого ефіру до 14 днів дозволить відволіктись від перегляду в будь-який час і не пропустити найцікавіші моменти.У абонентів Vodafone при перегляді Vodafone TV з мобільного інтернету Гігабайти не витрачатимуться.Користувачі можуть обрати для підключення один з трьох тарифів з різним наповненням від 99 грн/місяць, при цьому перші 7 днів користування не тарифікуються.