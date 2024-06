Більше 73% усіх запитів абонентів Vodafone вирішуються через My Vodafone

18 июня 2024, 17:45

За останній рік застосунок My Vodafone, який клієнти Vodafone використовують для управління власними номерами, став одним з головних каналів комунікації між компанією та клієнтами: більше 73% усіх сервісних операцій бере на себе саме My Vodafone.

Для порівняння, у 2020 році контактний центр Vodafone та застосунок My Vodafone мали однакові частки в структурі клієнтських запитів, кожен обробляв приблизно по 44% запитів.

«Ідея My Vodafone в своїй основі базується на клієнторієнтованості, адже застосунок створювався як інструмент саме для абонента. Застосунок побудований так, щоб будь які потреби клієнт міг вирішити самостійно, в будь який зручний час та не залежно від місця перебування, навіть, перебуваючи за межами країни. Це особливо стало в нагоді тепер, коли мільйони українців змушені шукати прихистку за межами України. Vodafone застосовує такий підхід, щоб надавати своїм клієнтам найсучасніші можливості. Адже передові світові тренди обслуговування все більше зміщуються в он-лайн та діджитал канали», – зазначає Світлана Барабаш, керівниця відділу розвитку Digital каналів Vodafone Україна.Щодня застосунком користуються сотні тисяч користувачів тому Vodafone приділяє велику увагу його зручності та постійно вдосконалює його. В результаті оновлений застосунок став набагато легшим (на 41% порівняно з попередньою версією) і швидшим в 2-3 рази, що зберігає місце в смартфоні клієнта. Згідно з дослідженням NSAT від компанії Kantar Ukraine, яке було проведено по результатах 2023 року, користувачі поставили найвищі оцінки My Vodafone в порівнянні з аналогічними застосунками конкурентів, як в цілому, так і в оцінці окремих блоків, таких як: наявність потрібних функцій; зручність користування, зручність і простота навігації.Результатом роботи команди My Vodafone, яка постійно працює над вдосконаленням застосунку, стало також професійне визнання – застосунок My Vodafone став одним з переможців Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду і здобув друге місце у номінації «Кращий споживацький досвід (UX)».My Vodafone розбудовується за принципом екосистеми, в центрі якої знаходиться потреба клієнта. Тому, стандартний набір послуг, який дозволяє клієнту контролювати та управляти власним рахунком, доповнюється послугами, що працюють завдяки інтеграції My Vodafone з іншими застосунками. Наприклад, інтеграція із застосунком Дія дозволяє абонентам передплати швидко, безпечно, а головне – віддалено зареєструвати свій номер. Також реалізована функція онлайн підпису договору, що в сукупності з Дія дає можливість значно спростити оформлення контрактних підключень.Завантажити My Vodafone можна в Play Market, App Store та в Huawei AppGallery.