Стати контрактним абонентом Vodafone тепер можна онлайн

31 января 2024, 11:45

Vodafone пропонує онлайн підключення на контракт у My Vodafone з верифікацією через Дію (для цього потрібно мати ID-картку у Дії).



Відтепер стати клієнтом Vodafone з усіма перевагами контрактного підключення можна повністю онлайн, не виходячи з дому – достатньо мати застосунки My Vodafone і Дія.

Щоб підключитись до Vodafone, необхідно завантажити застосунок My Vodafone та на стартовій сторінці натиснути «Стати абонентом Vodafone». Новий клієнт отримує просту покрокову інструкцію, яка проведе від придбання eSIM або звичної SIM до вибору тарифу та номеру та підписання контракту.Усе відбувається віддалено: верифікація – через застосунок Дія, підписання договору – за допомогою графічного підпису. Після цього залишається поповнити рахунок у My Vodafone на суму обраного тарифного плану і користуватись перевагами, які отримують контрактні абоненти Vodafone.Контрактні тарифи мають зазвичай більше наповнення – більші обсяги гігабайт, хвилин для розмов та SMS . Наприклад, контрактний тариф Vodafone RED Unlim Plus за 350 грн на місяць пропонує безлімітний інтернет, безліміт на дзвінки у мережі Vodafone Україна, 500 хвилин на інші українські мережі та 500 SMS. Також нові користувачі контрактних тарифів, які стануть абонентами Vodafone через застосунок , отримують додаткову знижку на вартість тарифу протягом 6 – тариф коштуватиме 235 грн.Суттєвою перевагою контрактних тарифів є можливість залишатись на зв’язку навіть якщо кошти на рахунку закінчились і оплатити послуги після їх використання. Також контрактна форма обслуговування забезпечує кращий захист номера від можливих посягань мобільних шахраїв. Адже на відміну від анонімних SIM-карт, прив’язка номеру до паспортних даних запобігає видачі SIM-карти третій особі.Компанія продовжує розвивати застосунок самообслуговування, щоб зробити його ще більш зручним та простим інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм номером. Віднедавна компанія зробила доступною також швидку заміну SIM на eSIM просто в застосунку My Vodafone. Завантажити My Vodafone можна в Play Market, App Store та в Huawei AppGallery.