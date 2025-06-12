Українці масово відкладають лікування хвороб через війну

12 июня 2025, 13:45

Таку заяву зробив доктор Ярно Габіхт, який очолює Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.



Дослідження показали, що у 2018 році тільки 10% населення України не дбали про здоров'я. А в 2023 році таких було вже близько 60%. ВООЗ також фіксує високі показники відмови від купівлі ліків - від 60 до 70% людей не можуть дозволити собі медикаменти, навіть якщо вони необхідні.

Підкреслюється, що східні та південні регіони України особливо страждають від нестачі медичних працівників. Багато фахівців покинули свої домівки і не можуть продовжувати роботу. За більш ніж три роки війни по Україні зафіксовано понад 2400 обстрілів медичних закладів.



Проте, за словами доктора, система охорони здоров'я продовжує функціонувати, і ВООЗ докладає зусиль для її підтримки: будує модульні амбулаторії, забезпечує екстрену допомогу на лінії фронту, встановлює станції очищення води і підтримує енергетичну автономність лікарень.









