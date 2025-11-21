Буданов є фаном "Гри престолів"

21 ноября 2025, 11:45

Начальник ГУР Кирило Буданов не тільки очолює українську розвідку, а й є справжнім фанатом культового серіалу «Гра престолів».

У своєму інтерв’ю 24 Каналу він порівняв внутрішньополітичну боротьбу і очікування виборів в Україні з відомою сагою про королівства та інтриги.

«Стосовно виборів … Я дуже великий шанувальник… серіалу «Гра престолів»… Ситуація, на мій погляд, дуже схожа з тим, що ми бачимо там. Тобто, основний сюжет – це змагання… королівств за верховну владу. Але в певний момент вони стикаються з загальною загрозою… існування і самих себе і цього всього об’єднаного королівства», — говорить Буданов.



Також він порівнює армію «мерців - білих ходаків» в серіалі із російськими військами та нагадує, що коли постає загальна небезпека, усі політичні суперечки втрачають сенс. «В момент, коли є загальна загроза, всі ці ігри, змагання за владу, вони стають взагалі нецікавими. Тому що екзистенційне питання підіймається існування і виживання», — переконаний Буданов.

Тому начальник ГУР впевнений, що в умовах сучасної війни українські політичні сили мають теж відкласти внутрішні суперечки та об’єднатися для протидії загальному ворогу. Останнім часом в ЗМІ активно обговорюються політичні атаки на Кирила Буданова з боку високопосадовців, яких непокоїть надмірна самостійність начальника ГУР.