27 декабря 2024, 11:15

Буданов считает, что азербайджанский пассажирский лайнер сбила российская ракета

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1" на российской территории", — сообщил проекту The War Zone глава ГУР Кирилл Буданов.



Также представитель США сообщил изданию, что российская система противовоздушной обороны могла поразить самолет.

