У резиденции Путина на Валдае установили минимум 18 систем ПВО

17 июля 2024, 8:45

На зенитный комплекс "Панцирь-С1", который виден на спутниковых снимках Google, на острове рябиновый в 3,7 км от валдайской резиденции Путина, обратило внимание "Радио Свобода".

Система противовоздушной обороны стоит на башне. По мнению журналистов, она появилась там в марте 2024 года. Всего они обнаружили не менее семи объектов ПВО.ASTRA cо ссылкой на читателя пишет, что примерно в трех километрах от этой же резиденции стоят еще два похожих на ПВО объекта.Канал NEXTA насчитал по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", 11 зенитно-ракетных комплексов С-400/300, а также радиолокационные станции дальнего обнаружения.