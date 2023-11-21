Специалисты по ИИ считают, что у Путина минимум два двойника — СМИ

21 ноября 2023, 9:15

Расследование с помощью искусственного интеллекта, анализирующее черты лица, походку и речь президента РФ Путина, пришло к выводу, что его место заняли как минимум два двойника, пишет британский таблоид The Sun.

Истории о двойниках Путина "циркулировали в течение многих лет", но в ходе расследования японской команды ученых они получили подтверждение.В докладе исследователей сделан вывод, что "настоящий Путин" принимал парад на 9 мая, но "другой Путин, возможно, осматривал Крымский мост 11 месяцев назад".Таблоид пишет, что двойники якобы даже появлялись на встречах на высшем уровне, "что приводило в ярость союзников", которые лично знают Путина.