FT: Си Цзиньпин заявил Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Трампом заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину.

Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на источники.Согласно источникам, «комментарии Си относительно решения Путина начать войну похоже, зашли дальше, чем в прошлом». Один человек, знакомый со встречами Си с бывшим президентом США Байденом, отметил, что хотя лидеры вели «откровенные и прямые» разговоры о РФ и Украине, лидер КНР не предлагал оценки Путина и войны.Издание пишет, что комментарий Си о Путине прозвучал на фоне того, как война через 4 года зашла в тупик, особенно учитывая, что Киев стал эффективно использовать удары дронов для атак на российские войска и объекты.