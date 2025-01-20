Дональд Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином о TikTok и мире

20 января 2025, 10:45

Изначально об этом сообщило китайское агентство Синьхуа, но без подробностей.

Позже Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил разговор с лидером Китая, назвав его очень хорошим для обеих стран.«Я только что разговаривал с главой Китая Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим многие проблемы вместе, и начнем это немедленно. Мы обсудили вопросы сбалансированной торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Президент Си и я приложим максимум усилий, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!», — написал Трамп.Фентанил — синтетический опиоид в 50 раз мощнее героина. По данным американского Управления по борьбе с наркотиками, большая часть нелегального фентанила в США ввозится из Мексики, а химические компоненты для него производители получают в Китае.