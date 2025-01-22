22 января 2025, 13:15

Трамп сказал, что не против, чтобы Маск купил TikTok

"Я бы не возражал, если бы он хотел купить [TikTok]", — сказал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.



В первый день на посту президента Трамп подписал указ об отсрочке запрета китайского приложения TikTok в США на 75 дней. Запретить его решили из-за риска несанкционированного использования данных американцев. Трамп, объясняя решение отсрочить запрет, сказал, что "США должны иметь право получить половину TikTok".



На прошлой неделе Bloomberg писало, что Китай рассматривает возможность продать американское подразделение TikTok миллиардеру Илону Маску.

