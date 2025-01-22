Трамп сообщил, что в развитие ИИ в США инвестируют не менее $500 млрд

22 января 2025, 11:15

На пресс-конференции глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал создание проекта Stargate, направленного на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

В проекте будут задействованы американские компании OpenAI и Oracle, а также японская компания SoftBank.



По данным компании OpenAI, инвестиции планируют привлечь за четыре года. На проект уже выделили $100 млрд. В рамках проекта построят 20 новых центров обработки данных для поддержки проектов ИИ, уточнила The Washington Post.

"Это будет самый важный проект этой эпохи", — сказал на пресс-конференции с Трампом гендиректор OpenAI Сэм Альтман.



Одним из первых указов Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена о регулировании ИИ.