Microsoft назвала предупреждением инцидент со взломом стартапа ИИ-моделью OpenAI

28 июля 2026, 9:45

Гендиректор по развитию ИИ в Microsoft и соучредитель Google DeepMind Сулейман заявил, что происшествие со взломом системы стартапа Hugging Face моделью искусственного интеллекта OpenAI - разработчика чат-бота ChatGPT - является предупреждением для всей индустрии. «Это очень мощные инструменты, и с ними нужно обращаться с большой осторожностью. Нам необходимо уделять пристальное внимание деталям… модели становятся все более и более развитыми, и я считаю, что это своего рода предупреждающий сигнал», - добавил он.

В свою очередь глава службы безопасности Microsoft Галлот отметила, что у компании «нет выбора», кроме как вкладывать средства в разработку защиты от атак со стороны ИИ.