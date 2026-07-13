Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческой тайны

13 июля 2026, 13:15

Apple обратилась в суд с иском против OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в неправомерном использовании коммерческой тайны при создании программного обеспечения.

Как сообщает CNBC, в компании утверждают, что OpenAI использовала интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию Apple. Кроме того, в иске говорится, что сотрудникам Apple, рассматривавшим возможность перехода в OpenAI, якобы предлагали передавать коммерческие секреты корпорации. Иск был подан 10 июля в суд Северного округа Калифорнии.