ChatGPT может вызывать эмоциональную зависимость – исследование

27 марта 2025, 10:15

Специалисты OpenAI и MIT Media Lab (Массачусетский технологический институт) провели независимые исследования, которые показали, что интенсивное использование ChatGPT может негативно влиять на эмоциональное состояние пользователей.

Специалисты OpenAI проанализировала более 40 млн взаимодействий в своем чат-боте ChatGPT и параллельно провели целевые опросы пользователей. MIT Media Lab напрямую привлек участников, которые пользовались искусственным интеллектом в течение 4 недель.Исследование показало, что люди, ежедневно проводившие много времени общаясь с чат-ботом, чаще сообщали о повышенном ощущении одиночества и эмоциональной зависимости. Особенно это касалось тех, кто взаимодействовал с ChatGPT по работе – для мозговых штурмов, решения задач или написания кода.Тем временем OpenAI представил бесплатный генератор изображений, способный создавать по-настоящему реалистичную графику. Благодаря ему можно делать постеры, инфографику или готовые слайды для презентации, комиксы, мемы, сцены для игр.Также он позволяет создать своего героя, добавлять аксессуары, менять фон, и даже генерировать фото с нужным выражением лица.