Сделка предоставляет доступ к OpenAI сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто в другом случае не решился бы попробовать ChatGPT.
Для Apple это соглашение дает самую современную технологию эпохи искусственного интеллекта — чат-бота с невероятно мощными способностями, — которую она может сочетать со своими собственными сервисами, пишет Bloomberg.
7 июня 2024, 12:15
Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone
Сделка предоставляет доступ к OpenAI сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто в другом случае не решился бы попробовать ChatGPT.
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