Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone

7 июня 2024, 12:15

Сделка предоставляет доступ к OpenAI сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто в другом случае не решился бы попробовать ChatGPT.



Для Apple это соглашение дает самую современную технологию эпохи искусственного интеллекта — чат-бота с невероятно мощными способностями, — которую она может сочетать со своими собственными сервисами, пишет Bloomberg.