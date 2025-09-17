Доступ к ChatGPT по паспорту — OpenAI введёт контроль за пользователями

17 сентября 2025, 13:15

ChatGPT только по запросам знает, есть вам 18 или нет. А при сомнениях — потребует документы. Например, пользователям младше 18 лет ИИ запретит флиртовать и сразу включит родительский контроль — родители смогут управлять чатами детей.