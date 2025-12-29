29 декабря 2025, 8:45

Канада виділить Україні 2,5 млрд доларів допомоги, - прем'єр Карні

Ця допомога дозволить Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, заявив Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

