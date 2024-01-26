НАТО та ЄС повинні активізуватися та надати більше фінансування Україні

26 января 2024, 14:45

Генсек НАТО наголосив, що війна росії проти України наближається до двох років, тому "союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час".



На думку генсека, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.