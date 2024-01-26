Генсек НАТО наголосив, що війна росії проти України наближається до двох років, тому "союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час".
На думку генсека, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.
26 января 2024, 14:45
НАТО та ЄС повинні активізуватися та надати більше фінансування Україні
Генсек НАТО наголосив, що війна росії проти України наближається до двох років, тому "союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час".
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