Політичний трилер Смерть Путіна вийде в українських кінотеатрах

29 ноября 2024, 12:15

Нашумілий протягом цього року фільм Смерть Путіна з гострим поглядом на діяльність російського диктатора вийде в прокат вже 16 січня. В очікуванні прем'єри вийшов тизер-трейлер стрічки.

Смерть Путіна, створений із застосуванням технології deepfake.

«Я завжди хотів зняти фільм про російську організовану злочинність. Коли Путін вторгся в Україну, я зрозумів: настав час розповісти історію найбільшого гангстера Росії — самого Путіна. Тому я почав змінювати оригінальний сценарій, аби зосередитися на його біографії. В Інтернеті можна знайти багато інформації про відомі події, як-от: облога театру на Дубровці, вибухи житлових будинків, організовані ФСБ, і захоплення влади Путіним у Єльцина. Моєю метою було створити фільм, який покаже інший бік цих подій — їхній справжній зміст і так званий „другий рівень“», - зазначив режисер.