Фільм "Буча" показали у 8 містах Америки

29 февраля 2024, 9:15

Художній фільм «Буча» режисера Станіслава Тіунова, заснований на реальних подіях, що відбувалися у Бучі, Ворзелі, Гостомелі у лютому-квітні 2022 року.

Протягом двомісячного турне творча команда показувала його американським глядачам, аби нагадати про жахливу трагедію та війну в Україні.Стрічка «Буча» отримала зацікавленість в американських медіа, її побачили почесні гості, поранені українські військові, які перебувають у США на реабілітації та отримують медичну допомогу з протезування кінцівок.Нагадаємо, що в основі сюжету – реальна історія про волонтера Костянтина Гудаускаса, громадянина Казахстану, який вивіз десятки людей з окупованої території.Фільм був знятий на гроші приватних інвесторів без залучення державних коштів.Премʼєра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року.