В Україні завершились зйомки фільму "Буча"

27 сентября 2023, 15:15

Фільм-драма показує страшні події, які відбувалися на Київщині під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.



Зйомки стрічки проходили у Київській області у березні та квітні 2022 року і зайняли 28 знімальних днів. Останні кадри були зафільмовані на Говерлі у серпні цього року. Певний час зайняв і процес отримання дозволів у родичів загиблих та учасників тих подій.

«Трагедія, яка відбулася у містечку поблизу Києва, сколихнула весь світ. Кіно – це один із потужних інструментів, який зможе донести важливі меседжі іншим країнам. Росіяни вже зняли і показують пропагандистські стрічки зі своєю версією подій у Маріуполі та Бучі. Є ймовірність, що світ надивиться російських фільмів та прийме їх наративи. Ми маємо доносити істину!», – заявив сценарист і продюсер фільму Олександр Щур.



Як зазначають кінодіячі, його прем’єра відбудеться восени 2024 року.