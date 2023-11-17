У Києві представили документальний фільм "Щоденник Монастирського"

17 ноября 2023, 13:15

Допрем’єрний показ фільму-портрету, присвяченому загиблому міністру внутрішніх справ, відбувся 16 листопада у столичному кінотеатрі.



У стрічці режисера Акіма Галімова Монастирського показують як звичайну людину, яка опинилась на чолі великого міністерства на початку повномасштабної війни, а також спілкуються з його колегами та рідними.



Вже сьогодні, 17.11 о 21:30 прем‘єра фільму відбудеться на 1+1, а згодом і в YouTube.