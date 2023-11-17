17 ноября 2023, 13:15

У Києві представили документальний фільм "Щоденник Монастирського"

Допрем’єрний показ фільму-портрету, присвяченому загиблому міністру внутрішніх справ, відбувся 16 листопада у столичному кінотеатрі.

У стрічці режисера Акіма Галімова Монастирського показують як звичайну людину, яка опинилась на чолі великого міністерства на початку повномасштабної війни, а також спілкуються з його колегами та рідними.

Вже сьогодні, 17.11 о 21:30 прем‘єра фільму відбудеться на 1+1, а згодом і в YouTube.


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