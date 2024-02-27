Підземні школи планують побудувати в 9 районах Харкова, — Терехов

27 февраля 2024, 16:15

У Харкові проходить міжнародна конференція "Kharkiv: Education Under Ground", присвячена підвищенню рівня освіти в прифронтових регіонах.



"Тому ми будуємо справжню школу під землею, в якій навчатимуться по 450 учнів у дві зміни. Такі школи з'являться в усіх дев'яти районах міста Харкова", - повідомив Ігор Терехов під час конференції.