Бахрейн планирует усилить ПВО французскими радарами Thales

8 мая 2026, 10:45

Бахрейн намерен закупить крупную партию французских радиолокационных систем Ground Master у компании Thales.



Речь идет о радарах средней дальности GM200 и дальнего действия GM400α, которые считаются одними из самых востребованных на мировом рынке.

Об этом пишет рупор французских спецслужб Intelligence Online.Сделка обсуждается в рамках оборонного соглашения между Парижем и Манамой, подписанного в феврале этого года. По предварительным данным, контракт может быть оформлен по аналогии с катарским пакетом: помимо поставки радаров он включает обучение персонала и техническое обслуживание.Интерес Бахрейна к усилению ПВО связан с ростом напряженности в регионе и последствиями конфликта с Ираном. Королевство, где размещен Пятый флот США, активно диверсифицирует партнерства в сфере безопасности, укрепляя связи не только с Вашингтоном и Лондоном, но и с Францией. При этом для Thales бахрейнский заказ может оказаться не приоритетным: за последние месяцы системы Ground Master уже заказали Албания, Болгария, ОАЭ, Эстония, Индонезия, Малайзия и Швеция, отмечается в статье.