Токио: китайские истребители наводят радары на японские самолеты

8 декабря 2025, 15:45

7 декабря Япония сообщила о двух «опасных» инцидентах вблизи островов Окинава, когда китайские истребители направляли свои радиолокационные радары на японские военные самолеты.

В ответ Пекин опроверг обвинения, заявив, что действия китайских пилотов не выходили за рамки необходимого для обеспечения безопасности полетов.Министр обороны Японии Коидзуми выразил протест Китаю через соцсети, отметив, что такие радиолокационные облучения создают угрозу для безопасности полетов. «Эти радиолокационные облучения выходят за рамки того, что необходимо для безопасного полета самолетов», - подчеркнул министр, добавив, что Япония потребовала от Китая принять меры для предотвращения повторных инцидентов.В свою очередь, представитель ВМС Китая, Сюэмэн, заявил, что японские самолеты не раз приближались к китайским ВМС и нарушали их операции во время проведения палубных летных учений к востоку от пролива Мияко.