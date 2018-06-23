Китайский истребитель 5-го поколения не приспособлен для полётов ночью

23 июня 2018, 13:45

У истребителя пятого поколения Chengdu J-20 ВВС КНР выявлен серьёзный недостаток. Ключевой проблемой является невозможность применения истребителя в ночных условиях.

Ранее китайские истребители Chengdu J-20 прекрасно показывали себя, однако во время ночных учений было установлено, что пилоты попросту не могут следить за противником, не говоря уже о ведении полноценного воздушного боя. Данный недостаток не позволяет китайским ВВС обеспечивать высокую эффективность применения истребителей Chengdu J-20, что требует технического дооснащения самолётов.