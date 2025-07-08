Китай ввел в строй первый в мире двухместный истребитель пятого поколения

8 июля 2025, 17:15

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ввели в эксплуатацию двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20 (возможно будет обозначен как J-20S или J-20B).

Это стало первым случаем, когда самолет этого поколения вступает в строй с возможностью размещения офицера системы вооружения вместе с пилотом. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Ожидается, что J-20 будут выполнять функции контроллеров для беспилотных самолетов-«ведомых», таких как беспилотный истребитель Dark Sword, который в настоящее время находится в стадии разработки, а также могут использоваться в качестве средств радиоэлектронной атаки с рядом модификаций и в качестве воздушных командных пунктов.



Истребители поступили на вооружение на летной учебной базе Цанчжоу в провинции Хэбэй недалеко от Пекина.