В США разрабатывают третий тип истребителя пятого поколения

19 июля 2018, 15:15

Авиастроители из Соединённых Штатов Америки ведут работы над созданием новейшего истребителя пятого поколения.

Новый самолёт разрабатывается на базе модели истребителя YF-23 «Black Widow», который ранее проиграл тендер другому истребителю – F-22. Новейший истребитель пятого поколения будет предназначен для экспорта в другие страны, в частности, речь идёт о Японии.

Эксперты полагают, что если в США действительно ведутся разработки нового типа истребителя пятого поколения, то это может создать серьёзные проблемы для двух потенциальных противников США – России и Китая, хотя сам самолёт и позиционируется не как наступательное средство вооружения, а как оборонительное. По оценкам военных аналитиков, речь может идти о всё том же истребителе YF-23 «Black Widow», но обновлённом в плане авионики и силовых агрегатов, и приспособленном исключительно для сдерживания противника, а не для ведения наступательных операций.