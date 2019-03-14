Американские самолеты пятого поколения будут базироваться в ЕС

14 марта 2019, 13:15

США намерены разместить самолеты пятого поколения в Европе на постоянной основе. ВВС в настоящее время предоставляют самолеты пятого поколения, бомбардировщики и другое.

Это нужно как фактор сдерживания и обеспечивает потенциал и боеготовность НАТО. В Пентагоне уверены, что самолеты будут размещены в определенном количестве на постоянной основе и в Европе. Ранее стало известно, что в США намерены создать единое Космическое командование.

Ранее США запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин.

