Россия использует старые самолеты и пилотов-наемников, - британская разведка

27 июня 2022, 14:45

Пилот российского бомбардировщика Су-25 FROGFOOT признался, что он бывший майор ВВС России, устроившийся наемником в ППК "вагнер" и совершивший несколько боевых вылетов во время войны.

По мнению британской разведки, таким образом российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей.А информация о том, что российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование, говорит о том, что самолеты Вагнера - более старые модели Су-25 и ВВС РФ не предоставляют им современное бортовое радиоэлектронное оборудование.