У России острая нехватка подготовленных пилотов – британская разведка

27 июня 2022, 13:15

В ежедневной сводке ведомства утверждается, что рашистам не хватает профессиональных пилотов. Поэтому они привлекают военных пенсионеров из ЧВК Вагнера. Недавно такой пилот был взят в плен ВСУ. Характер найденного у него GPS-оборудования говорит также о нехватке профессионального авиационного оборудования у оккупантов.