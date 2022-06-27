У России острая нехватка подготовленных пилотов – британская разведка

В ежедневной сводке ведомства утверждается, что рашистам не хватает профессиональных пилотов. Поэтому они привлекают военных пенсионеров из ЧВК Вагнера. Недавно такой пилот был взят в плен ВСУ. Характер найденного у него GPS-оборудования говорит также о нехватке профессионального авиационного оборудования у оккупантов.
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