Из-за шатдауна авиадиспетчеры США работают по 10 часов за смену

29 января 2019, 10:15

По данным телекомпании, в Национальной ассоциации авиадиспетчеров, Национальной ассоциации пилотов авиалиний и Ассоциации бортпроводников призвали администрацию США прекратить "шатдаун".

Бюджетный кризис, обернувшийся приостановкой деятельности правительственных ведомств в США, привел к тому, что авиадиспетчеры работают по 10 часов за смену. Кроме того, в настоящий момент не хватает сотрудников служб безопасности в аэропортах. Как сообщила в четверг телекомпания ABC, об этом говорится в заявлении, распространенном руководителями Национальной ассоциации авиадиспетчеров, Национальной ассоциации пилотов авиалиний и Ассоциации бортпроводников.

Назвав сложившуюся ситуацию "беспрецедентной", они отметили, что авиадиспетчеры и сотрудники, обеспечивающие безопасность в аэропортах и на борту воздушных судов, работают без зарплаты вот уже более месяца.