Основные авиалинии США приостанавливают прямые рейсы в Шанхай

11 декабря 2020, 12:45

Американские авиакомпании подтвердили, что Национальные авиалинии и United приостанавливают реализацию своих планов в отношении Шанхая.

Сообщения о долгом ожидании въезда в страну и ограниченном размещении вызвали опасения относительно требований к отдыху экипажа. Услуги, в том числе только грузовые, будут по-прежнему осуществляться через Сеул Инчхон. Между тем, как сообщается, Delta Air Lines продолжает совершать беспосадочные рейсы в Китай.

И American Airlines, и United отказались от своих планов беспосадочных полетов в Шанхай в Китае еще и потому, что профсоюзы высказывают опасения по поводу сообщений о длительном ожидании тестов на Ковид-19 по прибытии. Также, есть опасения, относительно санкционированного правительством отеля для экипажа в аэропорту Пудун, где, как сообщается, передвижение строго ограничено. Эти громоздкие процедуры значительно сокращают федерально регулируемые требования к отдыху экипажей авиакомпаний.В декабре American планировал запустить беспосадочные грузовые рейсы из Лос-Анджелеса в Шанхай. Тем не менее, теперь он будет продолжать работу с остановкой в ​​Сеуле, Южная Корея, для смены экипажа.