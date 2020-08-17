Sabre обновляет дистрибутивное соглашение с United Airlines

17 августа 2020, 9:45

Sabre Corporation сообщает о продлении соглашения о глобальной дистрибуции с United Airlines.

Это подтверждает стремление двух компаний обеспечить туристическим агентам доступ к контенту авиаперевозчика посредством торговой площадки Sabre.

C отменой ограничений на путешествия технологии Sabre помогут United эффективно продвигать и реализовывать широкую линейку тарифов через глобальную дистрибутивную систему Sabre (GDS). Она позволяет охватить более 425 000 агентов и пассажиров, которых они обслуживают по всему миру.

«По мере восстановления отрасли ключевую роль в успехе авиакомпаний будет играть дистрибуция контента среди высокодоходных путешественников с помощью глобальной торговой площадки Sabre, – отметил Рошан Мендис (Roshan Mendis), коммерческий директор Sabre Travel Solutions. – Sabre по-прежнему нацелен предоставлять решения для ритейла, дистрибуции и реализации услуг, поддерживающие рост и прибыльность бизнеса наших клиентов. Мы рады продолжить многолетнее сотрудничество с авиакомпанией United, которая является технологическим лидером, и вместе работать над созданием инновационных продуктов для наших заказчиков».

Новое соглашение Sabre и United также поддерживает сотрудничество компаний, направленное на создание дополнительных возможностей на основе нового стандарта дистрибуции NDC. Решение Sabre на базе NDC играет основополагающую роль в том, чтобы путешественники имели доступ к лучшим персонализированным предложениям.

«United рада обеспечить пассажирам доступ к своему контенту через агентов, подключенных к Sabre. Мы также с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы над NDC, чтобы предоставить путешественникам, бронирующим авиабилеты через этот канал, все преимущества нашего разнообразного и персонализированного NDC-контента, – отметил Гленн Холлистер (Glenn Hollister), вице-президент United по стратегии и эффективности продаж. – United стала первой авиакомпанией в мире, запустившей NDC вместе с Sabre. Наша совместная работа направлена на то, чтобы предложить в Sabre полную линейку продуктов и сервисов, которые сейчас доступны на сайте United.com и через наш NDC API».

United выступила стартовым партнером Sabre по запуску функционала для поиска, бронирования и оформления авиабилетов по NDC на все рейсы своей маршрутной сети. Авиакомпания продолжит распространять свой выгодный контент через сотни тысяч агентов и тысячи корпораций, которые пользуются торговой площадкой Sabre для поиска, бронирования и управления поездками.

Sabre подтверждает свое стремление быть лидером в разработке решений нового поколения для ритейла, дистрибуции и реализации услуг, тем самым обеспечивая несомненные преимущества для авиаперевозчиков, туристических компаний и потребителей. В основе этого кредо лежит необходимость постоянно предлагать в Sabre GDS самый актуальный контент. Компания ежегодно продлевает соглашения с сотнями авиакомпаний, предоставляя функциональную и надежную туристическую платформу для перевозчиков и агентств. Ранее в этом году многолетние дистрибутивные соглашения с Sabre заключили ведущие авиакомпании, включая Finnair, Air New Zealand и Royal Air Philippines.