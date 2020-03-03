Sabre представил стратегические приоритеты, направленные на ускорение роста

Sabre Corporation объявил о стратегических приоритетах, которые позволят Компании ускорить темпы роста бизнеса и создать устойчивую долгосрочную стоимость для акционеров.
Стремясь стать лидером нового рынка персонализированных путешествий, Sabre подробно описал пять стратегических инициатив, направленных на расширение целевого рынка по всем направлениям бизнеса, рост доходов и доли рынка, а также улучшение общей структуры прибыли:
• Создавать персонализированные предложения: ускорение разработки новых IT-возможностей, процессов и аналитики, которые позволят поставщикам туристических услуг распространять свои персонализированные предложения по всем каналам продаж, создавая дополнительную ценность для каждого пассажира.
• Приблизить будущее дистрибуции и NDC: повысить ценность предложений поставщиков и системы GDS за счет интеграции NDC-контента, что позволит авиакомпаниям распространять персонализированные предложения через торговую площадку Sabre и по прямым каналам.
• Раскрыть потенциал роста на рынке лоу-кост перевозок: использовать темпы и инновации быстрорастущего рынка лоу-кост авиаперевозок, чтобы создать больше возможностей в сфере ритейла и дистрибуции для бюджетных авиакомпаний, а также масштабировать предложения Radixx, недавно приобретенного Компанией поставщика технологий для лоу-кост сегмента.
• Создать полнофункциональную систему управления отелями: в сотрудничестве с Accor Sabre планирует разработать новое полнофункциональное решение для управления гостиницей в дополнение к существующим продуктам: передовой системе централизованного бронирования и системе с ограниченным функционалом для управления отелем. Все функциональные возможности будут объединены на новой унифицированной сверхгибкой облачной платформе, доступной для всех категорий отелей и географических регионов. Это станет важной вехой для мировой индустрии туризма.
• Трансформировать технологии Sabre в партнерстве с Google: новое 10-летнее стратегическое партнерство лидеров рынка призвано:
o Расширить технологические возможности Sabre благодаря миграции IT-инфраструктуры Компании на высокодоступные и безопасные сервисы Google Cloud, а также расширенной поддержке и гибкости, которые обеспечит партнер.
o Использовать инструменты Google по анализу данных, которые позволят Sabre расширить функционал существующих и будущих продуктов за счет ценной аналитической информации. Это поможет оптимизировать процесс создания поездок и улучшить операционную эффективность решений для роста доходов заказчиков и повышения лояльности потребителей.
o Развивать сотрудничество с Google в области инноваций с вовлечением талантов и активов двух компаний, которые будут участвовать в формировании идей, разработке и развертывании будущих технологических возможностей, направленных на развитие экосистемы туризма в интересах всех участников рынка.
Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre, отметил: «Мы стремимся помочь нашим клиентам работать более эффективно, увеличивать доходы и предлагать путешественникам персонализированный сервис, который повышает лояльность. В течение прошлого года мы увидели перемены в экосистеме туризма, которые привели к трансформации потребностей наших клиентов – авиакомпаний, отелей и агентств. Мы объективно оцениваем перспективы развития ритейла, дистрибуции и осуществления поездок на следующее десятилетие и то, как эти направления станут еще более взаимосвязанными и взаимозависимыми».
«У нас есть ясное видение, экспертиза и планы по инвестициям в IT, направленные на то, чтобы Sabre стал надежным технологическим партнером, объединяющим все возможности на передовой платформе для индустрии туризма. Основываясь на результатах 2019 года, в 2020 году мы выделили $150 миллионов на поддержку пяти стратегических приоритетов и усиление позиций Sabre для дальнейшего роста доходов и рыночной доли. Эти приоритеты направлены на то, чтобы значительно усовершенствовать наши технологии и продукты, расширить границы целевого рынка и создать серьезную базу для роста прибыли», – продолжил Шон Менке.
В последние три года новая команда топ-менеджмента Sabre совершила структурные изменения и заложила прочную основу для дальнейшего роста бизнеса Компании. Внимание руководства было сосредоточено на трех основных областях: безопасность, стабильность и состояние технологических продуктов и сервисов; расширение сотрудничества во всех сферах бизнеса для ускорения темпов разработки комплексных решений для заказчиков; формирование команды лидеров в рамках всей организации, что станет следующим шагом Sabre на пути к стратегической цели – стать надежным технологическим партнером для индустрии туризма.
Sabre представил стратегические инициативы Компании в конце января 2020 года на ежегодном глобальном внутреннем саммите в Далласе, США, при участии 900 топ-менеджеров. Следующее обсуждение инициатив состоялось 26 февраля 2020 года в рамках конференц-звонка с инвесторами, посвященного финансовым результатам деятельности Sabre за четвертый квартал и полный 2019 год.
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