Sabre поддержит рост easyJet в сегменте делового туризма

20 февраля 2020, 14:15

easyJet объявляет о заключении нового соглашения о глобальной дистрибуции с Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), ведущим поставщиком технологий для мировой индустрии туризма.

Благодаря развитию партнерства двух компаний европейские корпоративные туристические агентства продолжат пользоваться доступом к тарифам авиаперевозчика посредством глобальной дистрибутивной системы Sabre GDS.

С 2012 по 2019 гг. количество деловых путешественников, перевезенных easyJet, увеличилось с 10 миллионов до почти 17 миллионов человек. Только в прошлом году рост этой категории пассажиров составил 11%. Новое соглашение с Sabre поможет авиакомпании продолжить развитие в важном для нее сегменте делового туризма.

«Предложение easyJet привлекательно и пользуется доверием у бизнес-путешественников благодаря развитой сети полетов в ключевые аэропорты, удобным слотам и высокой частоте рейсов на главных европейских деловых направлениях, а также нашей новой программе устойчивого развития, которая поддерживает корпоративных заказчиков в реализации «зеленой» тревел-политики, – отметил Томас Хаагенсен (Thomas Haagensen), директор easyJet по развитию рынков. – Sabre – наш ключевой партнер, который обеспечивает важную составляющую нашей стратегии дистрибуции, эффективно дополняя прямые каналы. Продолжение этого сотрудничества позволит предложить индивидуальное обслуживание деловым пассажирам, которые ранее, возможно, не бронировали перелеты у нас напрямую».

Используя платформу Sabre, easyJet сможет предоставить корпорациям, ТМС и агентствам по всему миру доступ к своим тарифам и предложениям. Таким образом, партнерское соглашение с Sabre поможет расширить охват авиакомпании в сегменте делового туризма.

«easyJet реализует ясную и четкую стратегию роста, и мы рады помочь в этом посредством наших передовых технологий, – отметил Салман Сайед (Salman Syed), вице-президент Sabre Travel Network по региону EMEA. – Наряду с доступом европейских агентств к новому контенту, соглашение поддерживает бизнес-цели и стратегию развития easyJet в сегменте корпоративного туризма, расширяя охват и присутствие перевозчика в Европе».