Sabre и Accor планируют создать первую унифицированную платформу для индустрии

Sabre Corporation, ведущий поставщик программного обеспечения и технологий для мировой индустрии туризма, и Accor, ведущая гостиничная группа, предлагающая уникальный сервис в более чем 5000 отелях и резиденциях в 110 городах мира, объявили о намерении создать первую унифицированную платформу централизованного бронирования и управления гостиницей для мировой индустрии гостеприимства.
В сотрудничестве с Accor Sabre планирует разработать новое полнофункциональное решение для управления гостиницей и усовершенствовать существующие продукты: систему централизованного бронирования и систему с ограниченным функционалом для управления отелем. Все функциональные возможности будут объединены на новой унифицированной сверхгибкой облачной платформе, доступной для всех категорий отелей и географических регионов.
Таким образом, Accor станет новым крупным корпоративным клиентом Sabre, который внедрит передовую систему централизованного бронирования SynXis Central Reservation System и новую глобальную технологическую платформу во всех своих гостиничных брендах.
«Мы рады сотрудничеству с Accor, чтобы вместе переосмыслить обслуживание гостей в отелях. Возможности наших клиентов в этой области исторически были ограничены, поэтому мы решили взять инициативу на себя и создать необходимые решения по многочисленным запросам гостиничного бизнеса, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre Corporation. – Эти разработки лягут в основу решений нового поколения с сфере ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций. Они помогут отелям увеличивать прибыль, не ограничиваясь традиционными источниками доходов, а также предложить уникальные персонализированные услуги для гостей по всему миру».
Accor имеет уникальное представление о том, что хотят гости, и что необходимо отелям, благодаря портфелю разнообразных гостиничных брендов от класса люкс до бюджетных и более чем 50-летнему опыту успешной работы в отрасли.
«Sabre разделяет наше видение будущего, в котором отели смогут предложить гостям незабываемый персонализированный сервис, выходящий за пределы места или услуги, – отметил Себастьян Базен (Sebastien Bazin), председатель совета директоров и CEO Accor. – Нам необходимы такие партнеры, как Sabre, чтобы эффективно использовать существующие и новые технологии для дальнейшего ускорения темпов роста и снижения затрат как для владельцев отелей, так и для Группы».
Эта инициатива поддерживает долгосрочную стратегию Accor и подчеркивает намерение компании инвестировать в технологические инновации, чтобы обеспечить операционную эффективность, экономию средств и гибкость для владельцев бизнеса.
«Новая технология откроет Accor возможности для дальнейшего значительного улучшения основных направлений деятельности Группы, включая дистрибуцию гостиничного контента, поощрение постоянных гостей и взаимодействие с владельцами», – отметил Жиль де Ришмон (Gilles de Richemond), директор Accor по информационным технологиям.
«Мы ожидаем, что унифицированная платформа централизованного бронирования и управления гостиницей позволит Sabre лучше удовлетворить потребности крупных заказчиков и обеспечить новые возможности для усиления позиций компании в сегменте глобальных гостиничных сетей, – отметил Джастин Рикеттс (Justin Ricketts), президент Sabre Hospitality Solutions. – Подход Sabre к созданию новой торговой площадки для персонализированных путешествий основан на нашей технологической стратегии и уверенных инвестициях в будущее».
Новое партнерство подтверждает стремление Sabre помогать отелям работать более эффективно, увеличивать доходы и предлагать путешественникам персонализированный сервис. Оно также укрепляет позиции Sabre как платформы, находящейся в центре туристического бизнеса.
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