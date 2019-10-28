Sabre объявляет о приобретении Radixx

28 октября 2019, 12:45

Sabre Corporation, ведущий поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, объявил о приобретении компании Radixx, ведущего поставщика программного обеспечения для авиационного ритейла, который имеет сильные позиции в сегменте лоу-кост перевозок.



В последние пять лет пассажиропоток низкобюджетных авиакомпаний рос вдвое быстрее по сравнению с традиционными перевозчиками и сегодня составляет около 30% мирового рынка пассажирских авиаперевозок. Sabre ожидает, что сделка по приобретению Radixx позволит компании предложить быстрорастущему рынку лоу-кост перевозок передовые технологические возможности для ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций. Флагманскими продуктами Radixx для лоу-кост авиакомпаний являются лучшая в своем классе система обслуживания пассажиров (PSS) и движок онлайн-бронирования (IBE).



Компания Radixx со штаб-квартирой в Орландо, штат Флорида, США, была создана в 1993 году для использования достижений технологической отрасли и специализируется на быстроразворачиваемых облачных решениях для низкобюджетных авиакомпаний и авиаперевозчиков, ориентированных на эффективный ритейл. Предлагая ведущую в отрасли платформу электронной коммерции, Radixx поддерживает все бизнес-модели авиакомпаний и имеет качественный и разнообразный портфель клиентов в ключевых регионах лоу-кост перевозок, включая Европу, Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку.

Объединив технологические портфели, Sabre и Radixx предложат инновационные комплексные решения, созданные на базе передовых технологий и глубокой экспертизы, для всех игроков рынка – от низкобюджетных до сетевых перевозчиков.

«Технологии Radixx и клиентский портфель лоу-кост авиакомпаний в сочетании с экспертизой, масштабом бизнеса и глобальными возможностями Sabre позволят нам предложить лучшие альтернативные решения бюджетным перевозчикам, которые чувствуют, что их PSS и другие технологические возможности ограничены, – отметил Шон Менке (Sean Menke), CEO Sabre. – Эта сделка также позволит Sabre быстро расширить свое географическое присутствие и перечень услуг для такого важного и быстрорастущего сегмента авиационной индустрии».

Radixx использует проверенные технологии и особенные модели партнерств для создания инновационных решений, обеспечивающих омниканальное продвижение продуктов и качественное обслуживание путешественников. Уникальные возможности для продвижения и продаж, встроенные в систему обслуживания пассажиров, позволяют авиакомпаниям максимизировать неавиационные доходы, обеспечивая эффективные продажи дополнительных услуг во всех каналах дистрибуции.

«Я очень рад нашему партнерству с Sabre, которое откроет Radixx доступ к мощным ресурсам и опыту ведущей мировой технологической компании. Это позволит нам ускорить рост бизнеса и расширить присутствие на целевом рынке, – отметил Джон Элисон (John Elieson), CEO Radixx. – Наши текущие клиенты сразу ощутят положительный эффект от сделки с Sabre, которая также позволит обслуживать ранее недоступные нам авиакомпании».

Sabre планирует управлять Radixx в качестве самостоятельной дочерней компании, относящейся к подразделению Airline Solutions.

Эксклюзивным финансовым консультантом Radixx в этой сделке выступила компания Robert W. Baird & Co.

Ориентировочная цена Radixx составила примерно $110 миллионов, включая платежи кредиторам в форме наличных средств. Ожидается, что в 2019 году доход Radixx составит около $20 миллионов. Sabre прогнозирует окупаемость сделки в среднесрочной перспективе, но эффект от нее может быть незначительно скорректирован уточненными показателями прибыли на акцию Sabre в 2020 году из-за ожидаемых дополнительных инвестиций в быстрорастущий сегмент лоу-кост авиаперевозок. Ожидается, что приобретение Radixx окажет несущественное влияние на финансовые результаты Sabre за полный 2019 год.