Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов

11 декабря 2019, 9:45

Wizz Air выбрала в качестве стратегического партнера Sabre Corporation. Последняя усовершенствует технологии перевозчика для планирования маршрутной сети и расписания.

Таким образом, Wizz Air присоединилась к более чем 80 авиакомпаниям, которые используют передовые решения Sabre для оптимизации комплексных процессов по управлению расписанием и координации слотов.

Sabre зарекомендовал себя как надежный поставщик интеллектуальных технологических решений для планирования рейсов и составления расписания, которые помогают авиакомпаниям достигать желаемых результатов. Обеспечивая коллективный и интеллектуальный процесс принятия решений, Sabre AirVision Schedule Manager помогает авиакомпаниям создавать и запускать эффективные, точные и реалистичные расписания рейсов в рамках их маршрутных сетей. Это проверенное решение помогает авиаперевозчикам увеличивать операционную прибыль до 9% и повышать производительность до 12%.

Wizz Air внедрила решения Sabre AirVision Slot Manager и Schedule Manager с передовыми механизмами, которые снижают риски потери ценных исторических прав на слоты и одновременно обеспечивают повышенную производительность и быстрое реагирование на изменения в расписании.

«Использование правильной технологии для планирования полетов и составления расписания значительно влияет на оптимизацию доходов и снижение затрат, а также повышение устойчивости и эффективности операционной деятельности, – отметил Джордж Михалопулос (George Michalopoulos), коммерческий директор Wizz Air. – Портфель комплексных решений Sabre обеспечивает Wizz Air интеллектуальными возможностями и гибкостью, необходимыми для запуска оптимизированных расписаний».

Соглашение Sabre с Wizz Air подтверждает, что компания постоянно инвестирует в создание технологических решений, наилучшим образом адаптированных к требованиям различных бизнес-моделей авиакомпаний. Sabre последовательно стимулирует внедрение инноваций путем развития партнерских отношений со своими клиентами, включая сетевых, лоу-кост и ультра лоу-кост авиаперевозчиков.

«Wizz Air реализует основательный и амбициозный план для прибыльного развития, и авиакомпании нужен сильный технологический партнер, – отметил Алессандро Чианчимино (Alessandro Ciancimino), вице-президент Sabre Travel Solutions по продажам в Европе. – Портфель технологий Sabre помогает авиаперевозчикам быстрее запускать расписания, реагировать на изменения рынка в режиме реального времени и более эффективно управлять растущей маршрутной сетью. Это помогает компании эффективно позиционировать себя на рынке и дифференцироваться в условиях растущей конкуренции».

