Wizz Air сокращает маршруты в Грузию и десятки других стран

4 марта 2024, 12:15

Очередное сокращение маршрутной сети венгерской авиакомпании Wizz Air коснулось Грузии. Полностью прекращены рейсы между Кутаиси и польским городом Гданьском.

СМИ сообщают, что отмены направлений связаны с трудностями в обслуживании двигателей, установленных в самолетах Airbus.С начала февраля Wizz Air изменил или же полностью отменил ок. 100 маршрутов. Наряду с Грузией, это коснулось Италии, Франции, Египта, Израиля и прочих стран.Wizz Air оперирует в Грузии с 2012 г. и является абсолютным лидером рынка страны. База авиакомпании в Кутаисском международном аэропорте за последний год была увеличена до четырех самолетов.